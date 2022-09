Le Havre. Disparition de l'ancien directeur du Volcan, Jean-François Driant

C'est une figure de la culture, au Havre, qui s'est éteinte. Le Volcan, scène nationale, a annoncé samedi 10 septembre la disparition de Jean-François Driant, à l'âge de 58 ans. Après avoir pris la direction de la structure en 2006, il avait passé le relais à Camille Barnaud au mois de juin dernier.

Dans un communiqué, le président du Volcan, Edouard Philippe, ainsi que les membres du conseil d'administration et l'équipe de la scène nationale saluent "plus de quinze ans d'engagement au service d'une culture partagée et auprès des artistes de tous horizons". Ils saluent "la générosité et l'audace" de l'ancien directeur qui aura marqué la vie culturelle havraise.

Jean-François Driant, qui avait célébré les 60 ans du Volcan (ex Maison de la culture) cette année, aura notamment connu la transformation de la structure, passée d'une gestion associative à celle d'un établissement public de coopération culturelle en 2009. C'est aussi sous sa direction que le site a connu une importante rénovation et un déménagement provisoire vers l'ancienne gare maritime, devenant "Le Volcan maritime" le temps des travaux.