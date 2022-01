Rouen : les secrets du donjon...

Au Moyen-Age, le château Bouvreuil (dit de Rouen), construit en 1204 par Philippe Auguste, a été le théâtre d’événements majeurs de l’Histoire de France. Pendant la Guerre de Cent ans, les Anglais ont envahi le nord de la France ; le château, site stratégique, est devenu la résidence du jeune roi d’Angleterre Henri VI. Après plusieurs revers militaires, Jeanne d’Arc, capturée devant Compiègne, fut amenée à Rouen et enfermée au château dans la tour dite de la Pucelle, aujourd’hui détruite. Son procès s’y est déroulé entre le 9 janvier et le 30 mai 1431. Aujourd’hui, une exposition permanente présente le château et les personnages qui ont marqué son histoire ainsi que l’architecture militaire développée sous Philippe-Auguste.



Pratique. Tour Jeanne D’Arc, Rue Bouvreuil, Rouen, ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 18h30, tarifs de 0,75 à 1,50 €, gratuit pour les moins de 18 ans.