Caen. Rencontre entre employeurs et étudiants à l'Université

La journée des Jobs étudiants a eu lieu ce jeudi 8 septembre, au sein du Campus 1 de l'Université de Caen. Près de 400 offres étaient proposées par les recruteurs. Animation, garde d'enfants, cours particuliers… les propositions sont variées. Néanmoins, les contrats proposés doivent respecter un cahier des charges.

Les études d'abord

Céline Vion, codirectrice de la Maison de l'Étudiant, lieu de l'évènement, détaille. "Les propositions ne peuvent pas dépasser 25 heures par semaine. Surtout, il est nécessaire qu'elles soient compatibles avec les études. Les étudiants doivent avant tout privilégier les cours", exige-t-elle.

Du côté des recruteurs, on s'enthousiasme devant le succès de ce "job dating". Mathilde Lecroulant, responsable RH chez Supplyweb, se félicite "d'avoir déjà rencontré une vingtaine de personnes après une heure de présence". Maxime Gillette, responsable sports d'eau au Decathlon Mondeville, apprécie la variété des profils. "On a déjà reçu plein de candidatures sur plusieurs sports différents, et avec des horaires divers et variés", savoure le jeune homme.

Les MJC sont demandeuses

Les principaux recruteurs de ce forum, ce sont les Maisons des Jeunes et de la Culture. David Blouin, directeur de la MJC de la Guérinière, évoque "environ 100 personnes recherchées dès mercredi prochain, uniquement sur le secteur de Caen". Toutes ces MJC remplissent la fonction de centre de loisirs, et souhaitent donc attirer de jeunes animateurs pour garder les plus petits. "C'est une très bonne expérience pour envisager une carrière dans le social. Venir s'occuper des jeunes les mercredis ou pendant les vacances, ça peut être un plus sur le CV", précise-t-il.

David Blouin Impossible de lire le son.

Des stands sont également disponibles pour aider les étudiants à améliorer ce fameux CV ou pour les informer sur leurs droits, qu'ils ne connaissent souvent pas, ou peu. L'objectif de Céline Vion pour la prochaine édition, c'est de "développer l'aide juridique par rapport à l'auto-entreprenariat, notamment face à l'ubérisation de l'emploi".