Calvados. Incendies : près de 600 interventions pour les pompiers cet été

Les pompiers du Calvados ont été fortement mobilisés cet été pour des feux de végétation, en comparaison aux trois dernières saisons. En juillet et en août, les soldats du feu calvadosiens sont intervenus 588 fois, pour des incendies ayant brûlé une superficie totale de 594 hectares dans le département.

Cette situation s'explique par des épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse. "La prise en compte, depuis plusieurs années, de l'émergence de ce risque a permis de faire face de manière efficace à la situation grâce notamment à l'engagement de personnels formés de manière spécifique au risque feux de forêts et à l'utilisation d'engins dédiés", précise toutefois le Service départemental d'incendie et de secours.

Les pompiers du Calvados sont également partis en renfort dans d'autres départements touchés par les feux de forêt cet été, comme le Finistère, le Morbihan ou la Sarthe.