[Vidéo] Carentan. Buck Sloan, un retour du vétéran dans la Manche 78 ans après

C'est un événement qui devient de plus en plus rare, mais qui reste important. Chester "Buck" Sloan est un vétéran du Débarquement. Membre de 2nd Infantry Division Company B, il a débarqué en Normandie à 20 ans. Il y est revenu pour la première fois à 98 ans, soit 78 ans après. Il est passé le mercredi 7 septembre au D-Day Experience de Carentan. Un retour important pour lui, avec son ami Bob, qu'il a sauvé à l'époque en Belgique. "On a sauvé Bob, il avait cinq ans. Et plus tard, il est venu aux États-Unis. Il a cherché la 2e division et il m'a trouvé. Et il m'a dit 'tu vas revenir, tu vas revenir où tu as combattu'. On est allé à Bastogne il y a trois ans et c'était bien. Et cette année, c'est en Normandie et c'est très bien. Et je suis prêt à revenir l'année prochaine. Quand je revois la Normandie, je suis triste et fier. Triste de voir toutes les croix et fier de voir des gens pour qui on s'est battu", explique-t-il.

Invité à Omaha Beach mardi 6 septembre, il a participé à la descente des couleurs et le drapeau américain lui a été offert.

Il a ensuite sorti sa guitare pour jouer deux chansons.