Tendance Live - Cherbourg. Cats on Trees : symbiose

"ALIE" est le troisième et dernier album du duo formé depuis déjà 18 ans par Nina et Yoan. Avec ce troisième album, non seulement Cats on Trees signe son plus beau disque, mais affirme aussi la force de l'amitié qui le cimente. Avec l'envie de bénéficier d'un regard neuf sur leurs nouvelles chansons, ils font appel au producteur Liam Howe, connu pour son travail avec Lana Del Rey notamment, et le mixeur Mark Stent, qui a travaillé avec Lady Gaga, Elton John ou encore Muse. En résulte un album à la musique introspective quasi confessionnelle.

