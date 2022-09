[Actualisé] Nucléaire. Un convoi de MOX arrive au port de Cherbourg

C'est un chargement assez exceptionnel qui est arrivé tôt le mercredi 7 septembre au port de Cherbourg. Il s'agit de MOX, un combustible nucléaire contenant du plutonium. Il sera ensuite acheminé par bateau vers le Japon.

Le chargement a voyagé de nuit dans deux camions, dans des emballages sécurisés, depuis l'usine Orano de La Hague, assure l'entreprise. Le premier emballage de combustible a été chargé vers 6 heures du matin à bord du Pacific Egret, un bateau de la compagnie maritime britannique spécialisée PNTL (Pacific Nuclear Transport Limited) qui a "une longue expérience" de ce type de transport. Ce chargement est sous haute sécurité, avec notamment des forces armées de police britannique.

Dans un communiqué, des associations de défense de l'environnement comme France nature environnement (FNE) ont dit "s'opposer au retour du plutonium", qui peut selon elles "contribuer à la prolifération de l'arme atomique". Un argument que réfute Orano, pour qui ce n'est pas le même que celui à usage militaire.

Le MOX est un combustible nucléaire venant de combustible recyclé. Il ne représente que 10 % du combustible utilisé dans les centrales françaises, selon l'entreprise. Le MOX en cours de chargement à Cherbourg a été fabriqué à partir de combustibles irradiés au Japon.

À cause d'un problème technique, le deuxième chargement n'a pas pu être transporté sur le bateau. Il retourne à La Hague d'après un communiqué d'Orano cité par La Manche Libre. Le navire a rejoint une zone d'attente en haute mer et un nouveau transport doit se préparer au plus vite vers le port.

Avec AFP