Football. Brésil-Ghana au Stade Océane : comment se procurer des places ?

À vos marques, prêts, partez ! La billetterie pour le match Brésil-Ghana, au Havre, ouvre mercredi 7 septembre. Cette rencontre préparatoire à la Coupe du monde de football au Qatar se déroulera au stade Océane, le vendredi 23 septembre à 20 h 30.

Le Havre Athletic Club (HAC), co-organisateur de la rencontre, sera la seule entité habilitée à commercialiser des billets pour le match, via son site internet ou directement au HAC Shop, à partir de 14 heures. "Seuls les billets commercialisés par le HAC permettront d'assister au match. Il est donc plus que déconseillé de se procurer des billets via d'autres plateformes, lesquelles n'ont aucun droit de commercialisation", prévient le club normand.

Au Havre dès le 19 septembre

Les spectateurs qui achèteront leur billet sur billetterie.hac-foot.com seront invités à les imprimer pour le Jour J. "Attention, si le billet est imprimé en plusieurs exemplaires et distribué à plusieurs utilisateurs, seule la première personne à passer les contrôles d'accès pourra assister à la rencontre, les autres impressions seront automatiquement désactivées", rappelle le HAC.

Cette rencontre sera l'avant-dernier match de préparation de la Seleçao avant le Mondial. Les quintuples champions du monde devraient arriver au Havre dès le 19 septembre pour s'entraîner, indique la sélection brésilienne.

Pratique. Brésil-Ghana, vendredi 23 septembre à 20h30 au stade Océane du Havre. Billetterie en ligne ou au HAC Shop, boulevard Leningrad, ouvert du mercredi au samedi de 11 heures à 18h30. Tarif : 15€, prix préférentiels pour les abonnés du HAC.