WaZooKa relooke l'image des entreprises

Aujourd'hui auto-entrepreneur, il a repris ses études à l’école des Beaux Arts du Havre puis de Rouen, afin d’être au plus proche de sa passion. Son entreprise WaZooKa, lancée depuis quelques mois, propose des services dans le secteur du design graphique au profit des entreprises.

Identités visuelles

“Concevoir un logo, par exemple, ne consiste pas à griffonner un dessin sur un papier”, explique le graphiste. “Nous créons une identité à l’entreprise, nous cernons son but pour faire passer un message. La création d’une identité visuelle pour donner confiance aux clients, montrer que l’entreprise est solide et faire passer ses valeurs réclame un travail psychologique important”. Les services proposés par WaZooKa sont liés à une démarche marketing : création de logotypes, flyers, plaquettes commerciales, habillages de véhicules, sites internet… Une activité nécessaire pour les entreprises, qui doivent, plus que jamais, se montrer pour survivre. La petite société propose également ses services dans l’édition, le design, la modélisation en 3D et le e-commerce.

Contact : 06 74 04 98 16