Tendance Live - Cherbourg. Diva Faune, électro pop

Derrière Diva Faune, se cache un trio d'artistes qui font le choix de proposer une pop électro aux accents indie et folk. Pour des francophones, ils touchent le monde entier, notamment avec un premier album "Dancing with Moonshine", entièrement en anglais et mixé par l'ingénieur Robin Florent, qui a travaillé pour Linkin park ou Portugal. The man. Sur scène, une guitare voix, un clavier électronique et une batterie suffisent aux trois compères pour enflammer un public. Leur nouveau single The Club Will Get You, avec la participation d'Emma Hoet, donne envie de danser et de poursuivre l'été. Pourquoi pas, "puisque ce monde est fou" comme ils le chantent.

