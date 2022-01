L'association où les grands-parents gardent la pêche

Inoubliables, ces moments de détente et de partage passés avec nos grands-parents ! Plus disponibles, moins directifs, “ils ont de l’expérience, ils transmettent une certaine culture familiale sans obéir aux mêmes contraintes et responsabilités éducatives”, explique Bernadette Bénet, présidente de l’Ecole des grands-parents européens (Egpe) de Seine-Maritime. “C’est une relation qui peut être très affective”.

Depuis 1994, le réseau des Egpe permet aux grands-parents de se rencontrer et d’échanger. L’objectif est triple : valoriser leur rôle dans notre société, défendre leurs droits et favoriser les relations intergénérationnelles. A Rouen, les adhérents se retrouvent autour d’activités telles que randonnées, chorale, rencontres “livres” ou temps de parole animés par un psychologue. Mais la spécificité de l’Egpe reste l’organisation d’animations avec les petits-enfants : lecture ludique, visites en famille... Enfin, l’association propose des cours d’informatique à ses adhérents. Un bon moyen de rester “dans le coup”.

Pratique. 43, quai du Havre, Rouen. Contactez Mme Benet, tél. 02 35 71 76 24 ou bb.benet@orange.fr. Réunion d’information le 20 septembre, 14h30, à la Halle aux Toiles.