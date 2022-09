Tessy-Bocage. Une librairie salon de thé ouvre dans la commune

Le Salon des saisons vient d'ouvrir à Tessy-Bocage. Dans la commune où elle a grandi, Alexia Duyck, 29 ans, propose des livres mais aussi des pâtisseries et du thé. La jeune femme souhaitait installer sa librairie salon de thé dans une zone rurale. "Ce n'est pas réservé aux villes. On est tous amenés à avoir des intérêts pour la culture, que ce soit pour un roman de littérature ou alors pour un manga. Le manga, ça fait aussi partie de la culture. Je trouve ça dommage qu'on ait besoin de prendre la voiture et de faire 30 kilomètres pour avoir la première librairie ou le premier espace pour pouvoir discuter de culture", explique-t-elle.

Du mardi 27 septembre au samedi 1er octobre, elle organise une semaine inaugurale avec différentes activités qu'elle va proposer : soirée lecture, jeux de société ou rencontre d'auteurs.

Pratique. Ouvert le mardi de 10 h 30 à 14 h 30 et de 15 h 30 à 20 heures, le mercredi de 8 h 30 à 14 h 30 et de 15 h 30 à 20 heures, les jeudi, vendredi et samedi de 10 h 30 à 14 h 30 et de 15 h 30 à 20 heures.