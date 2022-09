Caen. Le NDK Festival, deux semaines de festival électro à taille humaine

C'est un jeune festival qui n'a de jeune que le nombre d'éditions. Le NDK festival, dont ce sera la deuxième édition, est le fils du défunt Nordik Impakt, stoppé en 2018 après presque 20 ans d'existence. Toujours orienté vers les musiques électroniques, NDK garde comme fiefs les deux salles principales de musiques actuelles de Caen (excepté le Zenith) que sont le Cargö et le Big Band Café.

Exit les grandes soirées de plus de 5 000 personnes. Le NDK se veut plus proche des gens. Au programme cette année : trois premières grandes soirées en live au Cargö, du 20 au 22 octobre. Seules les places "jour" seront disponibles, les pass 3 jours étant déjà épuisés. Pour animer les dix jours du festival, les organisateurs proposent également des rencontres universitaires et professionnelles autour de la musique électro, des ateliers et des spectacles pour le jeune public. L'idée étant de permettre aux différents acteurs de cette musique d'interagir et de favoriser la co-conception avec toutes les générations.