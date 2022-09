Orne. Lorsque la Covid rebooste la démographie d'un département rural

Depuis le confinement Covid, le département de l'Orne a accueilli de nombreux Franciliens, venus s'installer à la campagne : plus de deux mille personnes selon le Conseil départemental, ce qui a fait croître sa population de plus de 3 % ! Pour fêter et honorer leur arrivée, le Département organisera une fête conviviale, samedi 10 septembre, au Haras du Pin. "C'est une première en France", souligne le Conseil départemental. Au programme, à partir de 14 h 30 : visite du haras, spectacle de chevaux, balades à poney, visite d'expo et cocktail.

"Ce sera une formidable occasion de faire de nouvelles rencontres et de découvrir les richesses du département", soulignent les organisateurs.