Caen. En septembre, allez jusqu'à Louvigny… en paddle !

Au mois de septembre, la base nautique des Rives de L'Orne Au fil de l'Orne reste ouverte le mercredi, le samedi et le dimanche, de 11 à 19 heures. Si le temps le permet et que vous êtes courageux pendant ce mois de reprise, c'est l'occasion d'essayer le paddle pour filer vers Louvigny, pour une balade de trois heures.

Vous traverserez le parc de l'Odon et passerez devant l'Île Enchantée, le pont rouge de l'ancienne voie de chemin de fer et les berges de Louvigny, propices à la détente. Le parcours fait 10,7 km aller-retour. Pour les débutants, Au fil de l'Orne propose également des parcours entre 30 minutes (1,3 km) et deux heures de balade (5,3 km). Plus d'informations : aufildelorne.fr. Tél. 07 49 25 22 62.