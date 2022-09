Rouen. Les bons plans burgers dans le centre-ville

Marre des franchises ? Venez découvrir les meilleurs restaurants de burgers faits maison à Rouen. Rue Thomas-Corneille, l'incontournable Rest'O Rock, dont la réputation n'est plus à faire depuis les années 90, vous invite dans un décor bourré de références à la culture américaine avec un large choix de burgers copieux pour les gourmands. Plus fin mais tout aussi généreux, le Trend burger met à l'honneur le burger fromager, gastronomique ou végétarien. Un restaurant à la française à découvrir sur la place des Carmes. Enfin du côté de la place Eugène Delacroix, passez les portes de Rythm N'Food, qui allie convivialité de la street-food et exigence d'une cuisine fraîche et faite maison dans une ambiance musicale rétro.