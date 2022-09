Cinéma. Rouen, ville de cinéphiles par excellence

Rouen et son agglomération ont de quoi séduire les cinéphiles. Le territoire est très largement équipé en salles de cinéma. S'il est en est qui a su trouver et fidéliser son public, c'est bien l'Omnia, cinéma de centre-ville, rue de la République, repris par la ville qui en a confié la programmation au groupe NOE Cinémas pour une salle labellisée art et essai. Après presque deux ans de travaux, le site vient de rouvrir ses portes avec des salles modernisées, un nouvel espace café pour prolonger le débat et un confort amélioré. La programmation y est pointue et variée et les films sont systématiquement diffusés en version originale (VO).

Les multiplexes pour le spectacle

Au Kinepolis, dans le centre Saint-Sever, si la programmation est plus "grand public", la salle fait aussi le choix de proposer très régulièrement des séances en VO pour un public d'aficionados. Pour le spectacle, le Pathé des Docks 76 est équipé d'une récente salle Dolby, avec les dernières technologies pour le son et l'image. Le Gaumont de Grand-Quevilly propose également des séances en IMAX ou en 4DX.