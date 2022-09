Normandie. Cinq chiffres à retenir sur la rentrée scolaire 2022

575 761 élèves font leur rentrée dans les cinq départements de Normandie, jeudi 1er septembre. Ils seront 38 430 enseignants (60 000 avec les agents) à les accueillir, dans 3 152 écoles publiques et privées sous contrat. Si l'académie de Caen "ne néglige pas les difficultés de recrutement" d'enseignants, elle ne constate pas une augmentation des départs de l'Education nationale.

Christine Gavini, rectrice de Normandie, rentrée 2022 - Célia Caradec

6,8 % de professeurs contractuels seront amenés à enseigner dans le second degré (collège et lycée), en Normandie, contre 8 % en moyenne en France. Dans le premier degré (maternelle et élémentaire), l'Académie a fait appel à 79 contractuels, qui représentent 1 % de l'effectif.

"Dans l'Académie, les concours dans le premier degré ont permis de recruter autant de lauréats que nous avions besoin de postes, indique la rectrice, Christine Gavini, dans le second degré, nous avons des professeurs en nombre suffisant pour la rentrée mais aussi pour remplacer les enseignants qui seraient absents tout au long de l'année."

823 jeunes ukrainiens étaient scolarisés en Normandie en juin dernier, dans 261 écoles, 133 collèges et 45 lycées de l'Académie.

Dix professeures ukrainiennes ont d'ailleurs été recrutées pour les accompagner et faciliter les relations école-famille. "Ces enfants ont été accueillis avec professionnalisme et une grande bienveillance", salue la rectrice.

À l'école de Sainte-Gauburge-Sainte -Colombe dans l'Orne où j'ai observé les ateliers de fluence.

Les compétences en lecture des élèves s'améliorent nettement. Bravo et merci aux professeurs ! pic.twitter.com/TtiAMN9fhr — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) June 20, 2022

100% ornaise. C'est la provenance d'un dispositif baptisé Fluence, qui permet d'accroître la capacité des élèves de primaire à lire un texte de façon fluide. Testé dans dix écoles de l'Orne et quatre en Seine-Maritime, il est généralisé à l'ensemble de l'Académie pour cette rentrée. Ce logiciel permet de travailler quotidiennement la lecture, sur des ateliers de 15 minutes, via des petits jeux que l'élève peut réaliser en autonomie. "Dans l'Orne, on a constaté des progrès au bout de cinq semaines. Certains ont rattrapé la norme de lecture d'un texte attendue en sixième, soit 120 mots en une minute", détaille la rectrice. Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, s'était rendu à l'école de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe pour apprécier ce dispositif, en juin dernier.

5 000 élèves de moins sont enregistrés chaque année dans l'Académie. Les confinements successifs n'ont, pour l'heure, pas eu d'effet sur les effectifs scolaires, malgré l'arrivée de Franciliens, notamment dans les départements ruraux. "Malgré cette baisse, le maintient des moyens permet de faire baisser le taux d'encadrement, soit le nombre moyen d'élèves par classe", note Christine Gavini.