Coutances. 70 personnes évacuées ou confinées après une fuite de gaz

Un peu après 14 heures ce mardi 30 août, 35 personnes ont été évacuées de leur logement et mises en sécurité à l'école des Claires Fontaines et 35 autres confinées au Foyer des jeunes travailleurs et dans une crèche après la fuite d'une conduite de gaz provoquée à la suite de travaux de voirie, rue Régis-Messac à Coutances.

En attendant les équipes de GRDF, les sapeurs-pompiers ont procédé à plusieurs mesures pour évaluer le risque d'explosion et mis en place deux lances pour se protéger d'un éventuel risque d'incendie. Finalement, la fuite a pu être stoppée et colmatée. Les personnes évacuées ont ainsi pu regagner leur logement vers 16 heures. Au total, 14 sapeurs-pompiers ont été engagés sur cette intervention.