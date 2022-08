Seine-Maritime. Pour la rentrée, pourquoi ne pas miser sur la seconde main ?

Les courses de rentrée représentent un budget important pour les familles. Les grandes surfaces et les papeteries ne sont pas les seuls endroits où vous pouvez vous rendre. Les ressourceries sont une alternative économique et écologique ! Comme celle de Résistes, à Darnétal. Cette association travaille au réemploi et à la réutilisation d'objets du quotidien : meubles, livres, CD, jouets, etc. Et pour la rentrée, elle propose des fournitures scolaires de seconde main à petits prix. Un instituteur rouennais y a trouvé son bonheur. "25 centimes les quatre petits cahiers, ça vaut le coup car on n'en a pas forcément en arrivant en classe." La ressourcerie Résistes est aussi appréciée par les familles. "C'est la première fois que je viens ici pour acheter des fournitures scolaires pour mes enfants. Les prix ne sont pas chers", explique une mère de famille rouennaise. "On fait une spéciale rentrée des classes pour que les gens puissent faire des économies. Ça évite aussi d'acheter du neuf", livre la directrice de l'établissement Sophie Courtois.

Les fournitures scolaires à Résistes sont disponibles jusqu'à la fin du mois de septembre.