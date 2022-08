Eure. Une jeune fille de 11 ans tuée dans un accident de la route

Nouveau drame de la route dans l'Eure, mardi 30 août dans la nuit, vers 2 heures du matin. Une grande voiture de neuf places, seule impliquée dans l'accident, est partie en tonneaux sur la RN13, à Caillouet-Orgeville, près de Pacy-sur-Eure. Une jeune fille de 11 ans a d'abord été éjectée du véhicule avant de se retrouver coincée en dessous, précisent les pompiers de l'Eure. Elle a été déclarée décédée sur place par le médecin du Smur. À bord du véhicule, la conductrice de 35 ans et trois autres enfants de 6 ans, 3 ans et 1 an ont été blessés. Ils ont été évacués vers l'hôpital d'Évreux.

Quinze sapeurs-pompiers d'Évreux et de Pacy-sur-Eure, le Smur et la gendarmerie ont été mobilisés sur l'opération jusqu'à 4 h 30 du matin.