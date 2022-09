Bonne table à Caen. Cuisine du monde chez Les Gens Heureux

En lisant l'ardoise, mes yeux tombent sur cette phrase "Très bon appétit chez les gens heureux". Les sourires d'Agathe Roy et Juliette Cool ne trompent pas. Elles marquent déjà un point. Dans ce restaurant, qu'elles ont racheté en janvier 2022 (anciennement Comme un cheveu sur la soupe), des tables avec diverses nappes se dispersent, juste devant la cuisine, en îlot central. Je m'enfonce dans un couloir pour atteindre une petite terrasse, à l'ombre, sous les arbres. Pas plus d'une vingtaine de personnes peuvent y déjeuner.

Assiette colorée

Ici, il n'y a pas de carte mais deux choix de plats chaque midi. Au menu : une assiette végé composée d'un gaspacho au basilic, de poivrons farcis, de quelques feuilles de salade et du houmous, à tartiner sur du pain à la châtaigne. Pour ceux qui aiment la viande, il y a l'option "Carne" connotée mexicaine. Des ribs de porc servi avec son quinoa aux épices, un guacamole de petits pois et une salsa de légumes. J'opte pour la seconde option. "Agathe a beaucoup voyagé au Moyen-Orient, au Canada et en Amérique Latine, et moi en Europe. Notre cuisine s'inspire de nos voyages", raconte Juliette Cool. On peut y trouver des assiettes à la libanaise avec des falafels, des galettes de sarrasin garnies ou encore une assiette type bo bun, avec des nems par exemple. "On travaille à l'instinct, avec des légumes de saison." L'assiette que j'ai dévorée me laisse de la place pour un dessert. Je ne suis pas très joueuse ce midi. J'opte pour un cookie chocolat cacahuète, histoire de comparer avec ceux qu'une amie cuisinière me prépare. Il y a match. Plat + dessert, j'aurai payé 17,50 €. "Notre dessert coup de cœur, c'est le cheesecake végan. Une crème citron vert avec une gelée de mangue", sourit Juliette. Pour ceux qui sont indécis, il y a l'assiette gourmande : un petit morceau de chaque accompagné d'un thé ou d'un café.

Pratique. 144 Rue Caponière à Caen. Tél. 09 53 18 64 06. Ouvert le midi du lundi au vendredi et le premier vendredi soir de chaque mois.