Football : 2e tour de la Coupe de France

Le tirage au sort (en gras, les clubs de l'agglomération rouennaise), les matchs auront lieu dimanche 4 septembre à 15 h :

Us Conchoise - Cs Thiberville

Us Saint-Germain La Campagne - Courbepine Plasnes

Fc Garennes Bueil Cb -FC Avrais Nonancourt

Fidelaire Ferrière - Cs Beaumont

Esj Madeleine Evreux - Spn Vernon

La Croix Vef - Romilly Pont-St-Pierre

As Vallée d'Andelle - Cs Ivry La Bataille

Cs Bonneville - Cs Les Andelys

Es Normanville - Us Gasny

Us Lyroise - Evreux Fc 27

Fc du Roumois Nord - Ca Pont-Audemer

Ccr Portugais Saint-Etienne - Mont-Saint-Aignan Fc

As Canton d'Argueil - Grand Quevilly Fc

Ac Bray Est Forges - Al Déville Maromme

As Buchy - Stade Sotteville Cc

Fc Bonsecours - Fusc Bois-Guillaume

Es Montigny Vaupalière - St Aubin Fc

Rouen Sapins Fc - Gco Bihorel

As Gournay-en-Bray - Mesnil Esnard Franqueville

Js Arnières - As Val de Reuil

Us Lillebonne - As Saint-Vigor

Espc Saint-Gilles Etain. - Us Goderville

Gainneville Ac - Usf Fécamp

Ac St Romain Colbosc - Sc Frileuse

Es Mont Gaillard - Sc Octeville

Asj Fontaine Martel - Esm Gonfreville

Cs Gravenchon - Am des Neiges

As Sanvic RLH - Us Trefilerie

As Cheminots Havrais - As Montivilliers

Bolbec Ac - Us Pont de L'Arche

Us Bouvaincourt - Es Aumale

As Motteville - Yvetot Ac

Yerville Fc - Us Doudeville

As Ouville - Cany Fc

Us Grèges - Js Saint-Nicolas d'A.

St-Aubin United Fc - Us Criel

Asc Bourg Dun - Es Tourville

Us Envermeu - Plateau As

Us Yebleron - Aj Angiens

Ca Longueville - Fc Offranville

Fc Barentin - As Fauville

Fc Petit Caux - Rc Etalondes

Stade Valériquais - Fc Le Trait Duclair

Js de Meulers - Us Luneray

Us Bacqueville - O. Pavillais

A noter que certaines rencontres seront déterminées lorsque les résultats du tour précédent seront connus.