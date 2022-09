Place du commerce. Du changement pour la reprise dans l'agglomération de Caen

Les nouveaux commerces continuent d'ouvrir en cette rentrée de septembre. Déménagement, nouvelle boutique, il y a du changement dans les boutiques de Caen et son agglomération.

Donuts et photographie

"L'idée m'est venue suite à un quiproquo avec mon ancienne patronne, ça a germé dans ma tête puis je me suis lancée avec l'idée d'utiliser des produits bio et locaux", explique Melissande Terrasson, la gérante de la boutique Funky Doughny, spécialisée dans la vente de donuts à Caen. Du côté d'Édouard Roussier, c'est une envie de rassembler ses points de vente qui l'a poussé à déménager. "J'avais envie d'agrandir ma surface et d'augmenter l'accessibilité pour mes clients en quittant le centre-ville", explique le gérant d'Habi Pro, installé à Fleury-sur-Orne. Les gérants d'Ogier Photographe ont eu la volonté de développer leur activité à Carpiquet en ouvrant leur studio : "On ne fait rien sous-traiter, tout est produit chez nous, on ressentait une demande et on a décidé de se lancer", explique Hugues Delaunay.