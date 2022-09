Handball (N1E). À Gonfreville, un parrain et des rêves d'accession

Avoir les reins solides pour retrouver les pros. C'est en quelque sorte la ligne directrice du Gonfreville Handball (GH), pour les saisons à venir. Le club rouge et noir continue de se structurer en vue d'une montée prochaine en Proligue, il l'espère, en juin 2024. "Nous voulons remettre le hand masculin au cœur de l'agglo du Havre", résume Didier Dutot, président du club depuis deux ans.

Un staff étoffé

Le travail est mené à la fois sur et en dehors du terrain. "Nous continuons à nous structurer financièrement en développant le partenariat privé, mais aussi nos propres revenus issus de la boutique, de la buvette." L'entraîneur, Ibou Diallo, peut désormais s'appuyer sur un préparateur physique, Jérémie Hue, et un adjoint, en la personne de Jérôme Maujean, jusqu'ici affecté aux moins de 18 ans. "C'était important de soulager Ibou, qui est aussi manager sportif du club." Gonfreville peut également compter sur un parrain de taille : Greg Anquetil, le double champion du monde natif d'Harfleur, va épauler son club de cœur. "Il suit notre évolution, nous conseille sur la structure et sportivement", détaille Didier Dutot. L'ancien Barjot, président délégué sportif du club de Bourg-de-Péage (Ligue féminine), a aussi un bon carnet d'adresses, utile en phase de recrutement.

Pour cette saison 2022-2023, le club enregistre neuf départs et sept arrivées, dont celle du pivot Virgile Pinchot, sacré champion de France de Starligue avec Sélestat la saison dernière. Au sein d'une poule homogène de 14 clubs, dont dix sous statut VAP (Voie d'accession au professionnalisme), Gonfreville visera le top 4. Début des hostilités samedi 3 septembre à Cournon, en Auvergne, avant de recevoir Saintes le 10 septembre, au gymnase Auguste Delaune.