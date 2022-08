L'Aigle. Rentrée de septembre : la Mission locale pour aider les jeunes qui restent sans solution

La rentrée, c'est le jeudi 1er septembre avec, comme chaque année, un certain nombre de jeunes qui vont se retrouver hors du circuit scolaire, sans réelle solution pour leur avenir… D'où cet appel lancé par les Missions locales de l'Orne. Elles sont quatre à Alençon, Flers, Argentan et sur L'Aigle/Mortagne, pour accompagner les 16/26 ans dans leur recherche de solution.

Dans l'est de l'Orne

Par exemple, à la Mission locale de L'Aigle/Mortagne, qui couvre le territoire de Gacé à Ceton, plus de deux mille jeunes ont été accompagnés en 2021, dont cinq cents nouveaux. Après un premier accueil, les demandeurs sont écoutés et suivis par des travailleurs sociaux, pour trouver des idées d'orientation, un métier qui plaît au jeune, les mettre en relation avec des employeurs. "On peut notamment les orienter vers des Contrats d'engagement jeunes, qui sont rémunérés", explique Marilène Dheygers, la directrice. "Outre les questions d'orientation ou de formation, l'accompagnement est global, sur la santé, le logement, la mobilité", avec un besoin urgent de recrutement dans de nombreux secteurs d'activité.

Ecoutez ici Marilène Dheygers: Impossible de lire le son.

Près de 70 % de réussite

Le taux des sorties positives vers une qualification ou un emploi atteint 68 %. Le suivi des jeunes peut se poursuivre durant plusieurs années, y compris après le début d'un emploi. La Mission locale de L'Aigle/Mortagne, qui est labellisée "information jeunesse", peut aussi, à ce titre, répondre à toutes les questions relatives à l'orientation scolaire.

Marilène Dheygers, directrice de la Mission locale de L'Aigle/Mortagne.

Outre les points d'accueil à L'Aigle, à Mortagne et à Val-au-Perche, des permanences sont organisées dans vingt communes de l'est de l'Orne, avec un conseiller présent sur le territoire de chaque communauté de communes.

Un Forum début octobre

Le jeudi 6 octobre, la Mission Locale de L'Aigle/Mortagne organisera un gros Forum avec une soixantaine de stands et des animations.

Il concernera l'orientation, la formation, l'emploi et il se tiendra au Carré du Perche à Mortagne, gratuit, ouvert aux scolaires, demandeurs d'emploi, et bien sûr à l'ensemble du public jeune qui est en recherche d'information relative à son orientation et son avenir.

Pratique. Mission Locale de L'Aigle : 02 33 84 98 80 ou accueil@ml61300. Mortagne : 20 33 83 09 42 ou accueil@ml61400.fr.