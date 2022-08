Près du Havre. Il fonce volontairement sur des agents des routes et des gendarmes

Cet acte d'incivilité aurait pu se terminer en drame. Mercredi 24 août dans la soirée, à Vergetot, un automobiliste a forcé un barrage de gendarmerie et a foncé sur des agents des routes et les forces de l'ordre.

Un véhicule était en feu sur la D 925. Pour sécuriser le travail des pompiers, deux agents de la Direction des routes (relevant du Conseil départemental de Seine-Maritime) et plusieurs gendarmes se sont rendus sur les lieux. L'axe a été coupé à la circulation. Un chauffard a forcé le barrage de la gendarmerie et a foncé sur les forces de l'ordre et les agents des routes, indique la préfecture de Seine-Maritime. "Grâce au réflexe de l'un d'entre eux, ils ont évité de justesse le choc avec le véhicule et n'ont heureusement pas été blessés."

Bertrand Bellanger, le président du Conseil départemental, condamne cet acte "inexcusable". "Cette fois encore, le conducteur incriminé a pris la fuite. Je fais pleinement confiance à la gendarmerie et à la justice pour que cette personne puisse répondre de ses actes."

La préfecture rappelle que le dépôt de plainte est systématique dans ce genre d'affaire.