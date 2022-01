Et si le café stimulait l’emploi ?

L’idée est originale et a fait ses preuves à Caen, où un Café de l’emploi a été lancé il y a deux ans. Depuis avril, le premier samedi de chaque mois, de 8h30 à 10h30, employeurs et demandeurs d’emploi se retrouvent autour d’un café, à l’Echiquier, à Rouen.

Rencontres positives

“L’ambiance étant moins formelle, les candidats sont plus à l’aise”, note Marie-Hélène Roux, présidente de l’association Le café de l’emploi. Pour mener à bien cette mission, elle s’est associée à Pôle Emploi, ainsi qu’au CRIJ et a établi un partenariat avec les chambres de Commerce et de Métiers. “Nous voulons donner aux gens une chance de trouver ou retrouver un emploi mais aussi qu’ils reprennent confiance en eux.” Les participants sont plus nombreux : de 26 demandeurs d’emploi à s’être présentés au mois d’avril, ils étaient 70 en juin. Les entreprises représentent des secteurs très divers : l’Armée de terre est là, tout comme le Crédit agricole ou encore Ranstad. A la rentrée, l’Armée de l’air sera également présente. Employeurs comme demandeurs d’emploi semblent y trouver leur compte, ce que confirme le fait que, depuis trois mois, l’association a été reconnue d’intérêt général.

Pratique. www.cafesdelemploi.fr