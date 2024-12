Normandie. Dans quelles conditions peut-on cumuler un emploi avec sa retraite ?

Chacun a ses raisons pour poursuivre une activité professionnelle après son départ à la retraite. C'est parfois un complément de revenus bienvenu, quand la pension est un peu juste. "Dans ma clientèle, ce sont souvent des cadres qui restent en accompagnement, font du coaching ou viennent en renfort sur le terrain", indique Nicolas Capron, avocat en droit du travail au barreau de Rouen. Deux principaux cas de figure se présentent pour cumuler un emploi avec sa retraite.

Cumul emploi-retraite intégral

ou plafonné ?

"On peut faire un cumul emploi-retraite intégral", précise le conseil. Dans cette situation, les revenus de la pension de retraite et les revenus d'activité sont cumulables sans limite. Il faut, pour en bénéficier, une pension de retraite à taux plein de l'assurance maladie, c'est-à-dire avoir un certain âge et avoir cotisé assez de trimestres. Quelques exceptions sont possibles pour bénéficier de ce cumul sans plafond, même sans retraite à taux plein, par exemple dans certaines professions en tension : "C'est le cas pour le médico-social ou pour des professions liées au fonctionnement de la justice par exemple", précise Nicolas Capron. Sont aussi concernés les assistants maternels, les mandats électifs ou les activités artistiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, on parle alors d'un cumul emploi-retraite plafonné. "Vous pouvez alors cumuler la pension de retraite avec le revenu d'activité mais à condition que la somme des deux ne dépasse pas un certain plafond", indique l'avocat. Ce plafond correspond à 160% du Smic, soit 2827,07€ brut par mois pour l'année 2024. Selon ce qui est le plus avantageux, ce plafond peut aussi être fixé au dernier salaire d'activité brut avant l'admission en retraite.