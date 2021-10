Paris (AFP). Le gouvernement rétablit une aide pour les chômeurs attendant leur retraite

Le ministre du Travail, François Rebsamen, a annoncé mercredi le retour d'une aide pour les chômeurs de plus de 60 ans bénéficiaires des minima sociaux qui ont suffisamment cotisé pour leur retraite mais n'ont pas l'âge requis, d'un montant de 300 euros mensuels. "Le gouvernement de Manuel Valls vient de le décider: pour remplir l'engagement du Président de la République, un nouveau dispositif va être mis en place pour répondre aux situations individuelles les plus difficiles", a déclaré le ministre du Travail lors des questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. "Il consistera à verser une prime mensuelle de 300 euros par mois aux bénéficiaires de l'ASS (allocation spécifique de solidarité) ou du RSA socle (revenu de solidarité active), qui percevront ainsi une aide d'un montant de plus de 800 euros en attendant de pouvoir liquider leurs droits à la retraite", a-t-il détaillé. François Hollande avait annoncé début novembre le retour d'une allocation pour les chômeurs qui ont suffisamment cotisé mais n'ont pas atteint l'âge de la retraite. L'allocation équivalent retraite (AER), qui permettait aux chômeurs âgés de faire la jonction entre fin du chômage et retraite, avait été supprimée en 2011, et très partiellement remplacée par l'Allocation transitoire de solidarité (ATS), qui répondait à des conditions très strictes. "J'ai décidé pour les personnes qui ont toutes leurs annuités, qui ont plus de 60 ans et qui ne trouveront plus l'emploi jusqu'à 62 ans (), on pourra avoir cette prestation" afin de "les conduire à la retraite", avait déclaré le chef de l'Etat. Après la suppression de l'AER, des milliers de seniors avaient été plongés dans une situation financière difficile, aggravée par le report de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans à la suite de la réforme de 2010. Face aux protestations, le gouvernement Ayrault avait déjà décidé en janvier 2013 "une mesure d'urgence sociale" en rétablissant partiellement l'AER pour les générations 1952 et 1953. Après la décision du gouvernement Ayrault, l'aide de 300 euros annoncée mercredi va permettre de "réparer tous les dégâts faits avant 2012 par la précédente majorité en matière de justice sociale", a estimé François Rebsamen, qui répondait à une question de la député PS Christine Pires Beaune.

