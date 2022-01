Industrie : une spécialité régionale

L’industrie occupe toujours une place importante dans l’économie haut-normande. “Les secteurs de la production de combustibles et de carburants, de la pharmacie, de la chimie caoutchouc plastique, de l’industrie automobile, des industries des composants électriques et électroniques, des industries des équipements mécaniques et de l’industrie aéronautique sont des activités dont la représentation sur le territoire régional est nettement plus marquée qu’au niveau national”, confirme le Centre de ressources emploi formation de Haute-Normandie. Ces dernières années, le niveau de diplôme dans ce secteur “ne cesse d’augmenter”. Si des opportunités existent dans cette filière, les entreprises demandent de plus en plus de qualifications. “Il est estimé que 73 % des recrutements de jeunes de la période 2002-2015 ont été ou seront de niveau bac minimum”, estime le Crefor.



Un atout : être mobile

Dans l’industrie, certains secteurs sont davantage porteurs : la logistique, l’énergie, la santé-pharmacie, la cosmétique, la chimie “verte” et les biotechnologies. Dans l’agglomération rouennaise, plusieurs établissements forment aux métiers de l’industrie : l’Ecole industrielle de Rouen (lycée professionnel et CFA), l’AFPA, AFT IFTIM en transport logistique, les GRETA de Rouen ou d’Elbeuf, le CFA de l’AFI pour l’imprimerie, et aussi les écoles d’ingénieurs (INSA, Esigelec...). “La Haute-Normandie est très riche en formations industrielles”, souligne Nathalie Bosquet, de la Cité des Métiers. “Il y a des débouchés et du travail, à condition d’être mobile et de vouloir bouger”.