Barentin. La Ville lance un défi sportif à ses habitants en lien avec les JO

À vos marques, prêts ? Pendant tout le mois d'août, la Ville de Barentin a lancé un défi à ses habitants. L'objectif ? Parcourir collectivement 2 024 km en course à pied, natation et cyclisme en un mois. Un défi qui fait référence aux Jeux olympiques 2024 comme au label Terre de jeux 2024 que la Ville a obtenu en 2020. Parmi les 250 contributions, deux Barentinoises et un Barentinois se sont portés volontaires.

C'est le cas d'Angélique Calmo. "J'ai réalisé environ 100 kilomètres pour le défi. Vu que j'habite à Barentin, si je cours, autant faire profiter le challenge." Baptiste Mangeant, sportif lui aussi, s'est porté volontaire. "J'ai découvert ce défi sur la page officielle de Barentin sur Instagram. J'ai fait du vélo. J'ai réussi à faire 23 kilomètres la première fois et une vingtaine de kilomètres une autre fois." Nathalie Biller salue également l'initiative. "Je trouve que les Jeux Olympiques, c'est un bon événement pour motiver les gens et communiquer autour du sport. Avec quatre copines, on a fait de la course à pied. On a fait 5 kilomètres, mais multiplié par quatre, ça fait vingt !"

Défi 2024 km Barentin Impossible de lire le son.

Les 2 024 kilomètres ont largement été dépassés. Barentin comptabilise près de 4 326 km. Le défi n'est pas fini. La Ville souhaite aller encore plus loin et atteindre 5 000 km avant le 29 août.