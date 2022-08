Télévision. Une première bande d'annonce pour le nouvel opus de la famille Adams

Il faudra encore attendre un peu pour retrouver le personnage mythique de la famille Adams, Mercredi (Wednesday en anglais), dans une toute nouvelle mini-série signée Netflix. L'histoire de la Famille Adams a connu de nombreuses adaptations à travers les années, mais jamais à travers une série. Et cette fois-ci, c'est le personnage de la jeune Mercredi, interprété par Jenna Ortega, qui est mis en valeur. Une première bande-annonce qui annonce des épisodes sombres, par son influence gothique. Et pour cause, la série est réalisée et produite par Tim Burton. Il faudra encore être patient avant de découvrir les huit épisodes de cette mini-série Netflix, sa date de sortie est prévue à l'automne prochain.