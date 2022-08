Caen. Un homme de 37 ans relaxé pour vol mais condamné pour rébellion

Un homme, âgé de 37 ans, s'est présenté au tribunal correctionnel de Caen ce mardi 16 août. Le prévenu comparaissait pour deux affaires distinctes, à savoir pour vol, en septembre 2020, et pour rébellion auprès des forces de l'ordre un an plus tard, en novembre 2021.

Il menace

les forces de l'ordre

Le 29 septembre 2020, un individu se fait voler sa sacoche contenant ses moyens de paiement dans son véhicule, sur un chantier à Caen. L'auteur des faits aurait utilisé la carte bleue dans un commerce mais la caméra de surveillance ne suffit pas pour le reconnaître. Au tribunal, le prévenu de 37 ans assure que ce n'était pas lui le coupable.

Le 30 novembre 2021, la police est appelée pour une effraction dans la cave d'un immeuble, rue Vauquelin à Caen. Le propriétaire, ayant récemment déjà subi ce délit, avait fait installer une alarme avec vidéo reliée à son téléphone portable. Les agents interviennent immédiatement et trouvent un homme en flagrant délit dans une cave voisine. Dans un premier temps, il conteste avoir voulu commettre un cambriolage. Pour sa défense, le prévenu dit qu'il squatte dedans. Mais le cadenas de l'autre cave, qui a été fracturé, le contraint à reconnaître les faits. Les propriétaires arrivent aussitôt et lui font une remarque. L'homme n'apprécie pas et devient alors virulent. Il se rebelle et menace les forces de l'ordre. Trois policiers arrivent à le menotter. Il sera mis en garde à vue.

Reconnu coupable dans l'affaire datant de novembre 2021, il écope de 6 mois de prison avec deux ans de sursis probatoire et devra verser une somme de 100 euros à chacun des trois policiers pour rébellion et verser les sommes dues au Trésor public.

Pour le vol de la carte bleue, en septembre 2020, le trentenaire est relaxé, faute de preuves.