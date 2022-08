Fécamp. 3,50 € pour s'évader le temps d'un film : Festi Ciné est de retour

À Fécamp, on prolonge les vacances au cinéma ! Pour s'évader à la rentrée, le Grand Large permet au public de voir une trentaine de films à raison de 3,50 € la séance, dans le cadre de Festi Ciné. Le festival de cinéma s'étend cette année du mercredi 24 au mardi 30 août. "C'est l'occasion de profiter d'avant-premières, de rencontres avec les équipes de films, etc. Ce rendez-vous bénéficie d'un public occasionnel qui se prête totalement au jeu et vient regarder plusieurs films par semaine, voire par jour", constate Arnaud Noé, programmateur chez Nord Ouest Exploitation Cinémas, la société propriétaire du Grand Large.

Une dégustation après La dégustation

Côté avant-premières, on pourra notamment découvrir le film d'animation Koati (le 27 août à 13 h 45), le dernier film de Claire Denis, Avec amour et acharnement, avec Juliette Binoche et Vincent Lindon (le 29 août à 18 h 30), ou encore La dégustation, une comédie où Bernard Campan campe un caviste et Isabelle Carré une de ses clientes. La séance sera suivie… d'une dégustation, mardi 30 août à 20 h 45.

Plusieurs rencontres sont programmées. Mercredi 24 août à 20 h 45, les réalisateurs Lauriane Escaffre et Yvonnick Muller présenteront Maria Rêve, une comédie avec Karin Viard dans le rôle principal. Mercredi 25 août à 19 h 30, les acteurs Florent Dorin, Vincent Tirel et Lénie Cherino échangeront avec le public à l'issue de la projection du Visiteur du Futur. Vendredi 26 août, à 20 heures, c'est le réalisateur Édouard Mauriat qui présentera Seule autour du monde, sur le Vendée Globe, de Samantha Davies. "C'était une évidence de le programmer étant donné l'ancrage fort de la mer à Fécamp. Et puis, nous souhaitons nous adresser à tous les publics, en programmant des fictions mais aussi des documentaires", note le programmateur.

La programmation complète est à retrouver sur le site du Grand Large.