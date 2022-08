[Photos et vidéo]. La Coupe du monde de horse-ball bat son plein à Saint-Lô

La Coupe du monde de horse-ball bat son plein au Pôle hippique de Saint-Lô. C'est jusqu'au samedi 20 août, tous les après-midi à partir de 16h. Dix nations sont présentes en élite homme : Argentine, Belgique, Canada, Espagne, Royaume-Uni, France, Italie, Japon, Portugal et Kirghizistan.

Un sport assez impressionnant

Au Pôle hippique, l'ambiance est digne des sports les plus populaires. Dans le public, on peut voir des supporters maquillés, avec des perruques aux couleurs de leur pays, drapeau en main. "Ce n'est pas très connu, mais le public porte vraiment les joueurs. Il y a toujours une grosse ambiance sur les matchs de horse-ball", assure Lison Dessemin, en équipe de France moins de 21 ans. "On est comme une famille. Tout le monde se connaît, tout le monde partage la même passion", ajoute Enzo Danielak, son coéquipier.

Dans ce sport, chaque équipe est composée de six joueurs : quatre sur le terrain, à cheval, et deux remplaçants. L'objectif, marquer des buts avec le ballon entouré d'une sangle (pour réussir à l'attraper quand il est au sol). Le but est comme un panier de basket, mais vertical, et les joueurs doivent envoyer la balle dedans. Avec quelques règles en plus. "Les très grandes règles, c'est trois passes avant d'aller marquer, et on ne doit pas garder le ballon plus de 10 secondes. C'est un sport très collectif", explique Leïf Sadougui, lui aussi en équipe de France de moins de 21 ans. Les contacts sont permis, mais dans un angle maximal de 45°, pour ne pas blesser les chevaux. Sinon, c'est faute. "Ça ressemble plus à du handball et du rugby à cheval", décrit-il.

Le match entre le Portugal et l'Italie en moins de 21 ans à la coupe du monde de Horse Ball Impossible de lire le son.

Ce qui est très important aussi, c'est la complémentarité cheval et cavalier. "C'est un sport qui demande d'être vraiment en accord avec son cheval, parce qu'on doit gérer le ballon et le cheval", précise Lison. Et Leïf d'ajouter : "On est sélectionnés par couples, donc il y a déjà une bonne entente entre le cavalier et le cheval. C'est pour ça qu'on dit un couple." Il faut aussi être bon cavalier, et beaucoup s'entraîner. Sans oublier l'esprit d'équipe, indispensable pour remporter le match.

Il peut y avoir des contacts assez rudes au horse-ball, mais dès que cela devient dangereux pour le cavalier ou le cheval, le jeu s'arrête.

La France est une nation majeure de ce sport, créé il y a une quarantaine d'années. Les Français sont champions du monde en titre. Leur objectif dans ce championnat, remporter le titre dans toutes les catégories : moins de 10 ans, moins de 16 ans, moins de 21 ans et élite homme et femme. "Là, ça fait quelques années que les Espagnols commencent à augmenter, redoute toutefois Lison. Là, il y a un vrai challenge de réussir à ramener la Coupe du monde dans toutes les catégories."

Le horse-ball est un sport qui va très vite. La moindre perte de balle peut être sanctionnée par un but de l'adversaire.

Le horse-ball est un sport d'équipe, entre les humains mais aussi les chevaux.