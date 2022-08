Alençon. L'Appel de la Liberté, pour revivre l'été 1944 à l'Hôtel du département

Evènement-phare du mois d'août dans l'Orne, l'Appel de la Liberté mêle histoire et moments ludiques. Cet événement commémoratif, convivial et festif sur la Libération de l'Orne et de la Normandie, débutera samedi 20 août à 14 heures au Conseil départemental, avec reconstitution historique, véhicules de collection, baptêmes de jeep, concerts. Le public pourra profiter d'un manège, immortaliser l'évènement sur une borne photo, mais aussi découvrir une expo consacrée à la bataille de Bir Hakeim, en Libye. La nouveauté de cette édition sera un concours de la meilleure tenue d'époque, à 17 h 15. Cette journée s'achèvera par un feu d'artifice.

Entrée libre et gratuite.