Musique. En tournée, Ed Sheeran régale les fans avec un duo inédit

Ed Sheeran est actuellement en tournée pour le Mathematics Tour, où il s'est d'ailleurs arrêté deux jours, au Stade de France, fin juillet.

Malgré tout, un nouveau titre du chanteur anglais est à découvrir, avec Noche de Novela. Il s'agit d'un duo proposé par le rappeur argentin Paulo Londra qui signe son retour.

Ce dernier avait notamment collaboré avec le Britannique pour son album de duos No.6 Collaborations Project.

Et si écouter Ed Sheeran ne vous suffit pas, vous pouvez désormais vous habiller aux couleurs de l'album du chanteur ! Il vient de collaborer avec la marque Lucy and Yak, pour des salopettes, T-shirts et bobs.