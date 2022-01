Riez vous vivrez mieux !

Depuis, la discipline a séduit de nombreuses personnes et des clubs du rire se sont créés un peu partout dans le monde, comme à Rouen, où il s’en est ouvert un en janvier dernier. “C’est une véritable méthode de développement personnel qui est basé sur le rire”, explique Mirindra Ramaroson qui dirige le club du rire de Rouen. Les animateurs suivent même une formation très sérieuse pour diriger au mieux ces séances de rire.



Se libérer l’esprit

“Au tout début, le rire est forcé, mais par la suite il devient naturel.” Saviez-vous qu’il existe une quarantaine de rire différents ? Le rire du lion, de la machine ou de la poule sont autant d’instruments utilisés pour atteindre le bien-être des participants. “Le rire joue un rôle au niveau social et psychologique. Il génère une meilleure confiance en soi et aide à vaincre la timidité.” En outre, rire peut s’apparenter à un véritable sport car c’est une activité assez physique, qui laisse les participants fatigués, mais heureux, à la fin d’une séance. “Rire, permet d’évacuer le stress d’une façon énergique.”



Tous les âges se retrouvent dans ces clubs du rire : du retraité aux adolescents en passant par les actifs. “Ceux qui viennent ressentent souvent un mal-être ou une timidité et participent au club du rire pour être mieux socialement.” Frédéric Crochet est enseignant et un fidèle du club du rire. “Depuis que j’ai commencé, mes élèves me trouvent plus “cool”. Rire apporte une tranquillité d’esprit et aide à relativiser les petits problèmes quotidiens”.



En plus d’évacuer le stress, rire aide à voir la vie en rose. Ce qui confirme cette maxime qu’aime à utiliser le fondateur de cette discipline : “On ne rit pas parce que l’on est plus heureux, mais l’on est plus heureux parce que l’on rit.”

(Photo Institut Français du yoga du rire et du rire santé)