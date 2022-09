Alençon. Paillettes explosives, Deluxe en concert à la Luciole !

Le célèbre groupe français Deluxe sera en concert sur la scène de La Luciole mercredi 28 septembre à 20 h 30. Le groupe, présent à une trentaine de festivals cet été, a fait plus de 500 concerts en France et ailleurs dans le monde, de l'Italie aux USA, de la Belgique ou de l'Allemagne, à la Chine ou à l'Australie.

De leur album "Stachelight" en 2016 à "Boys & Girl Suite et Fin" en mars 2020, puis profitant du confinement pour rejouer leurs classiques, Deluxe a sorti en juillet 2020 un nouvel album intitulé… "En Confinement", et au printemps dernier leur tout dernier album. Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillants, à l'intérieur d'une scénographie totalement revisitée, laisse encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif.

Sans oublier leur emblématique moustache, qui sera encore une fois mise à l'honneur.

Tarif abonné : 24€, réduit : 26€, prévente : 28€ sur laluciole.org.