Les trésors des Puces rouennaises

C’est le rendez-vous incontournable de tous les chineurs et adeptes d’antiquités. Ce week-end, les puces rouennaises et ses 300 brocanteurs déposent leurs valises au parc des expositions de Rouen. Ils sont venus de France, mais également de Belgique, de Hollande, d’Allemagne et du Luxembourg, pour proposer à Rouen de quoi ravir le modeste chineur comme le collectionneur à la recherche d’un bel et rare objet.



Ouvertes aussi bien aux professionnels qu’aux amateurs, les Puces proposent au regard des visiteurs des milliers de tentations. Il y en aura pour tous les goûts mais aussi pour toutes les bourses. Enfin, des experts seront à disposition des intéressés pour les conseiller, gratuitement.

Cette année, une exposition inédite a été mise en place autour des repose-pieds. Une soixantaine de specimens seront exposés là pour le plus grand bonheur des “pedireposphilistes”.



Pratique. Parc expo de Rouen, vendredi 9 septembre, de 10h à 21h, samedi 10, de 10h à 20h, dimanche 11 septembre, de 10h à 19h.Tarifs. 6,30 €/5,30 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Informations sur www.pucesrouennaises.com.