Les passionnés d’armes anciennes et d’histoire militaire seront enchantés de découvrir les nouvelles éditions des Puces Militaria. Collectionneurs et historiens, pourront naviguer de guerre en guerre grâce aux insignes militaires, aux armes anciennes et autres antiquités. Un voyage qui vous emmènera de l’époque napoléonienne jusqu’à la deuxième guerre mondiale.

Pratique. Puces Militaria, dimanche 26 février, dès 9h, Parc des expositions, Grand Quevilly.

Tél. 02 35 18 28 28.