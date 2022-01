Macadam and Co : un festival pour les gens de la rue unique en France

“A Rouen, nous avons décidé de nous serrer les coudes et d’être toujours plus présents sur ce front”, souligne le maire Valérie Fourneyron. Macadam & Co entend redonner la parole aux gens de la rue à travers deux jours d’activités et de festivités. “Par le théâtre ou l’art plastique, des moyens d’expression sont donnés à ceux qui n’en ont pas”, poursuit Evelyne Dehut, la présidente de l’Autobus du Samu social de Rouen. Une bonne manière, pour le grand public, de réviser en profondeur ses préjugés et d’approcher aussi le monde associatif ou professionnel du travail social. Le thème de cette édition : la précarité des femmes.

Pratique. Vendredi 9 septembre, à l’Hôtel de Ville de Rouen, de 14 h à 16h30 : théâtre forum avec les gens de la rue et exposition-photo sur la précarité au féminin, signée Marie-Pierre Dieterlé. Samedi 10, dans les jardins de l’Hôtel de Ville, de 14 h à 21 h : concerts (Boule, Granny's garden, JMRBB, Les petits fils de JAck, We are Crystal Palace, Nicom et les déambulations d'Agogo Percussions et Orphéon pistons), expositions d’œuvres des gens de la rue, animations diverses et informations.