[Photos] Près d'Alençon. Une nouvelle borne sur la Voie de la 2e Division Blindée

Jeudi 11 août, une nouvelle borne a été inaugurée sur la Voie de la 2e Division Blindée du Général Leclerc, à Champfleur, aux portes d'Alençon.

Avec ses soldats en Libye, le Général Leclerc avait fait le serment de Koufra : libérer la France du joug nazi, jusqu'à ce que le drapeau tricolore flotte sur la cathédrale de Strasbourg.

Des bornes le long du parcours

Le général Leclerc avait débarqué dans la commune de Saint-Martin-de-Varreville, sur la plage de Utah-Beach, le 1er août 1944, avec 252 chars et 250 000 tonnes de matériel. Dans la commune manchoise, le ponton de ce débarquement existe toujours.

Le 11 août, avec ses hommes de la 2e Division Blindée, il avait parcouru 349 kilomètres et libéré la petite commune de Champfleur, en périphérie d'Alençon, qui avait été libérée le lendemain, première grosse ville française libérée par des soldats français. Depuis longtemps, il existait déjà les bornes de la Voie de la Liberté. C'est Ghislaine Lebarbanchon, maire de Saint-Martin-de-Varreville, 211 habitants, qui a eu l'idée des bornes le long de la Voie de la 2e Division Blindée, pour rendre hommage à ces soldats français qui ont libéré la France. La première borne a bien sûr été implantée dans sa commune, c'était en 2004.

Objectif 200 bornes en 2024

Quelque 133 bornes de la 2e DB jalonnent désormais le parcours entre les plages du Débarquement et Strasbourg. Une a été inaugurée jeudi 11 août, à Champfleur (Sarthe), "pour passer le relais du souvenir des anciens combattants, qui ne sont plus très nombreux, aux communes", explique le général Jean-Paul Michel, président de la Fondation Maréchal Leclerc. Il espère arriver à 200 bornes Leclerc d'ici deux ans, pour le 80e anniversaire du Débarquement.

Le Général Jean-Paul Michel, président de la Fondation Maréchal Leclerc.

Devoir de mémoire

Pour Christophe Bayard, prof d'histoire et président de l'association Vive la Résistance qui a organisé la cérémonie de ce jeudi, "c'est un devoir de mémoire qui se perpétue". Une cérémonie en présence des autorités civiles et militaires, de nombreux porte-drapeaux et d'une délégation du 501e régiment de char de combat de Mourmelon, issu de la 2e DB. Outre le traditionnel coupé de ruban tricolore pour son inauguration, la borne a également été baptisée avec du sable d'Utah-Beach, déposé par des enfants de Champfleur. La cérémonie s'est achevée par des dépôts de gerbe et par l'interprétation de la Marseillaise, et de la Marche de la 2e DB.