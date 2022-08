Normandie. Pêche à pied : les quatre commandements à respecter

Coquillages et crustacés vont finir dans les filets, en ce week-end prolongé du 15 août en Normandie. Avec des coefficients de marée à 102 samedi et 103 dimanche, il y aura de quoi s'adonner à la pêche à pied.

Étienne Simon, animateur au sein de l'association Aquacaux, impliquée dans la gestion et la protection de l'environnement, à Octeville-sur-Mer, près du Havre, rappelle les gestes indispensables pour préserver la ressource… et la bonne santé des pêcheurs !

Les horaires de marée tu vérifieras

"Il est conseillé de ne pas partir pêcher tout seul. Dans le cas contraire, il faut prévenir un proche de l'endroit où vous vous rendez. Pensez à vous munir d'un moyen de communication. Il fera chaud, il faut donc de quoi se protéger du soleil. Enfin, il est indispensable de regarder les horaires de marées. Je préconise d'arriver à marée descendante, environ deux heures avant la basse mer. Le piège, c'est d'aller toujours plus loin, sans voir le temps passer. La mer peut remonter plus vite que nous à notre point de départ ! Cela arrive souvent au Trou à l'Homme, à Etretat."

Etienne Simon - Aquacaux Impossible de lire le son.

La réglementation tu respecteras

"Des tailles minimum par espèce sont à respecter. Par exemple, il est interdit de ramasser des crabes tourteaux de moins de 14 cm. Par sécurité en raison de la prolifération de bactéries, certaines espèces sont interdites, comme c'est le cas en ce moment avec les moules, sur le littoral de Seine Maritime, du Cap d'Antifer à Veulettes-sur-Mer. Je conseille d'appeler la mairie du lieu de pêche pour vérifier l'état de consommation de certains coquillages."

Etienne Simon - Aquacaux Impossible de lire le son.

Les rochers tu replaceras

"Un rocher déplacé doit toujours être remis dans sa position d'origine. Certains animaux ne vivent qu'au-dessus du rocher, d'autres seulement dessous. Si on le laisse à l'envers, c'est la moitié de ce qu'il y a sur le rocher qui risque de mourir. Et la nature met en moyenne entre deux et trois ans à revenir à son état initial… Si le rocher n'est pas à nouveau retourné entre-temps !"

Etienne Simon - Aquacaux Impossible de lire le son.

Du plaisir tu prendras

"On peut aller à la pêche à pied juste pour le plaisir de découvrir, pas forcément pour trouver des choses à manger. Avec une épuisette, dans les petites mares d'eau, sous les algues, les rochers, on peut observer des petits crabes, crevettes, poissons. Il faut bien sûr les relâcher ensuite. Mettre un crabe dans son aquarium à la maison, ce n'est pas une bonne idée !"

Pratique. Plus d'infos sur les tailles minimales à respecter, sur les arrêtés d'interdictions. Le numéro d'appel d'urgence pour joindre les secours est le 196. Prochaine sortie pêche à pied avec Aquacaux le mardi 23 août à 10 h 30.