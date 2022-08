Musique. Adele a fait un prêt sur 30 ans pour acheter la villa de ses rêves !

Adele est devenue la voisine de Justin Bieber ! Selon un acte de propriété obtenu et dévoilé par le New York Post, la Britannique a contracté un prêt de 37,7 millions de dollars auprès de la City National Bank pour s'offrir un imposant manoir, et pas n'importe lequel !

Située dans le quartier chic et fermé de Beverly Hills Park, la demeure n'était autre que la résidence de Sylvester Stallone, légendaire Rocky Balboa, et de sa compagne, Jennifer Flavin.

L'artiste ne devrait pas avoir trop de problèmes avec la banque. D'autant qu'elle devrait toucher 1 million de dollars pour chacun de ses shows à Las Vegas qui se dérouleront entre novembre 2022 et mars 2023.