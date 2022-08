Musique. Le groupe Maneskin annule son concert au Festival Reading de Leeds

Le groupe italien Maneskin devait se produire au Festival Reading à Leeds, au Royaume-Uni, du vendredi 26 au dimanche 28 août, mais a annoncé mardi 10 août, ne finalement pas assister à l'événement. C'est sur les réseaux sociaux que Maneskin annonce son absence au festival britannique.

"Nous sommes tristes d'annoncer qu'à cause de conflits de programmation, nous ne sommes pas en capacité de nous produire sur scène au Festival Reading de Leeds. On adore le Royaume-Uni, et les fans britanniques nous manquent beaucoup nous avons hâte de revenir en Grande-Bretagne, et nous serons de passage prochainement à l'O2 Arena à Londres l'année prochaine", déclarent-ils dans un communiqué.