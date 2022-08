Eure. La surveillance du béluga qui a été repéré en Seine se poursuit

Le béluga, repéré mardi 2 août dans la Seine à hauteur du département de l'Eure, est entré vendredi 5 août au soir dans une écluse, à soixante-dix kilomètres de Paris.

La préfecture de l'Eure précise que "les tentatives de transport de l'animal présentent pour l'instant trop de risques et ne semblent pas s'accorder avec l'exigence de préservation du bien-être de l'animal. L'association Sea Shepherd, accompagnée de l'Office français de la biodiversité, continue une surveillance accrue de l'animal et l'ensemble des services publics et des associations concernées continue à se réunir quotidiennement pour faire le point sur la situation. Le SDIS et la gendarmerie restent à la disposition de ces entités pour intervenir, si un besoin se fait sentir".