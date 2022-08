Béluga dans la Seine. L'état de santé de l'animal semble préoccupant

Le béluga de la Seine a été localisé jeudi 4 août à environ 70 kilomètres au nord-ouest de Paris. "Il se trouve actuellement entre le barrage de Poses et celui de Saint-Pierre-la-Garenne" indiquait dans la soirée la préfecture de l'Eure, qui coordonne les opérations.

D'importants moyens et de nombreux services ont été mobilisés dans cette zone : pompiers, gendarmerie, SNSM, Office français de la biodiversité, Groupe d'étude des cétacés en Cotentin, avec le concours des Voies navigables de France. Les tentatives de guidage de l'animal vers l'embouchure du fleuve sont restées vaines. Il "fuit les embarcations" et "est capable de réaliser de longues apnées et de se déplacer sur de longues distances" précise la préfecture. L'évaluation de l'état sanitaire de l'animal doit se poursuivre mais il paraît "préoccupant". Le béluga semble amaigri et présente des "altérations cutanées".

Vendredi 5 août, des tentatives de nourrissage et de sauvetage doivent être menées par l'ONG Sea Shepherd, avec l'appui de l'État.