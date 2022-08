[Photos] Feux de forêt. Les pompiers de la Manche toujours engagés dans les Landes

Depuis lundi 1er août, douze sapeurs-pompiers manchois sont engagés dans le département des Landes, pour lutter contre les feux de forêt. Partis dimanche 31 juillet à 23 heures d'Avranches, ils sont arrivés le lendemain matin et ont tout de suite été mis à contribution.

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont été engagés dès leur arrivée. - SDIS 50

Ils sont partis avec deux camions spécialisés dans les feux de forêt. - SDIS 50

Après avoir arrosé les lisières du feu, ils ont attaqué une reprise de l'incendie sur le flanc droit. Mardi 2 août, ils ont continué d'arroser le feu de Mano, qui a brûlé 300 hectares. En milieu d'après-midi la même journée, ils ont été engagés sur un nouvel incendie, qui s'est déclaré plus au sud, dans le secteur de Laluque. L'ensemble de la colonne Ouest, avec donc pompiers des Côtes-d'Armor, en Bretagne, a été mobilisé sur cet incendie qui a ravagé 30 hectares.

Dans la colonne Ouest : des pompiers manchois et costarmoricains. - SDIS 50

De repos mercredi 3 août au matin, les soldats du feu ont reçu la visite de la préfète du département et d'autres responsables des pompiers, comme le directeur départemental et le président du Service d'incendie et de secours (Sdis) des Landes. Ces derniers leur ont remis l'écusson des sapeurs-pompiers landais pour les remercier.

Ils ont reçu l'écusson du SDIS des Landes des mains de la préfète du département. - SDIS 50